500 reizigers geëvacueerd uit geblokkeerde treinen

Door een probleem met de bovenleidingen staan twee treinen stil in Lichtervelde en Loppem, in West-Vlaanderen. In totaal moesten daardoor ongeveer 500 reizigers geëvacueerd worden, zo meldt spoorwegmaatschappij NMBS.

De problemen begonnen volgens de NMBS rond 11.20 uur. Tussen Roeselare en Brugge en tussen Tielt en Diksmuide is het treinverkeer onderbroken. Omdat er geen stroom is, liep de temperatuur in de geblokkeerde treinen op. Volgens de lokale politie is er van gewonden geen sprake.

Omstreeks 11 uur viel de trein richting Brugge net voorbij het station van Lichtervelde stil. 'We hoorden een raar geluid en plots viel alles stil', zeggen Guido Deneweth en Christa Verhaeghen uit Gits. Zij waren net op weg naar Brugge voor een daguitstap. 'We zaten een klein uur lang vast in de trein, maar gelukkig werden we ingelicht van het probleem. Eerst dachten we dat het een aanrijding was, maar al gauw kregen we te horen dat het met de bovenleiding te maken had. Het begon intussen wel aardig warm te worden.' Ook waren heel wat mensen op weg naar de zee.

Alle reizigers werden met de hulp van Infrabel en de brandweer van Lichtervelde uit de trein gehaald. Daarna werden ze in groepjes naar het station gebracht, waar ze water kregen en verder opgevangen werden. Zij worden met een bus naar Brugge gebracht.

De trein in Loppem was onderweg van Brussels Airport naar Oostende. Die reizigers zouden rond 12.30 uur in bussen kunnen stappen.

Het treinverkeer is ernstig verstoord vanwege het probleem. Vertragingen zijn zeker, maar volgens de NMBS zijn ook afschaffingen mogelijk. Het is erg moeilijk om de problemen op te lossen, zo blijkt, en het is dan ook nog onduidelijk hoe lang de hinder zal duren.