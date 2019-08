Paire en Hurkacz bikkelen om eindzege op ATP Winston-Salem

De Fransman Benoit Paire (ATP 30) en de Pool Hubert Hurkacz (ATP 41) spelen de finale op het ATP-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem (hard/717.955 dollar).

Beide finalisten werkten vrijdag (plaatselijke tijd) hun partijen in de kwartfinales en de halve finales af. Door overvloedige regenval in North Carolina was er bijna een complete speeldag weggevallen. Hurkacz, het derde reekshoofd, rekende eerst af met de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 52) in drie sets (4-6, 7-6 (7/1) en 6-1) en versloeg daarna de Canadees Denis Shapovalov (ATP 38) in 6-3 en 6-4.

Eerste reekshoofd Paire won in de kwartfinales van de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 64) in drie sets (7-6 (7/5), 1-6 en 6-3), waarna in de halve finales de Amerikaan Steve Johnson (ATP 82) voor de bijl ging in 1-6, 6-0 en 6-0.

Voor de 22-jarige Hurkacz is het zijn eerste finale en daarmee zijn eerste kans om een ATP-toernooi te winnen. De 30-jarige Paire won dit jaar al twee toernooien (Lyon en Marrakech). In 2015 was hij ook nog de beste in Båstad.

Camila Giorgi en Magda Linette spelen finale op WTA-toernooi Bronx

De Italiaanse Camila Giorgi (WTA-58) en de Poolse Magda Linette (WTA-80), allebei 27 jaar, spelen zaterdag de finale van het met 250.000 dollar gedoteerde WTA-toernooi in The Bronx (New York). In de halve finales schakelde Giorgi vrijdag het Chinese eerste reekshoofd Wang Qiang (WTA-18) in 2 uur en 38 minuten met 4-6, 6-4 en 7-6 (8/6) uit. Kwalificatiespeelster Linette had anderhalf uur nodig voor een 7-6 (7/3) zege tegen de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA-38), het vijfde reekshoofd.

Giorgi gaat voor een derde WTA-titel, na Rosmalen 2015 en Linz 2018. Dit jaar was ze al runner-up in Washington. Linette won nog geen volwaardig WTA-toernooi, in 2015 was ze wel de beste in het 125K Series van Ningbo.

Giorgi speelde één keer eerder tegen Linette. In 2015 versloeg ze de Poolse in de achtste finales in Katowice met 6-7 (3/7), 6-2 en 6-3. Ook daar werd op hardcourt gespeeld