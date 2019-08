Regerend F1-kampioen Lewis Hamilton vraagt zich af waarom F1-piloten op een bepaald moment beslissen om te stoppen. Hijzelf is alvast van mening dat het momenteel nog te vroeg is, er wachten hem samen met Mercedes immers nog heel wat uitdagingen.

Lewis Hamilton lijkt dit F1-seizoen op weg naar zijn zesde wereldtitel in de Formule 1. De Brit zou daarmee op slechts één wereldtitel van het absolute record van Michael Schumacher komen.

Hamilton heeft er ondertussen duidelijk een doel van gemaakt om dat record van zeven F1-wereldtitels op zijn minst te evenaren. Hij denkt momenteel dan ook helemaal nog niet aan stoppen.

"Op een dag zal ik moeten stoppen maar momenteel voel ik me zowel op fysiek als mentaal vlak fantastisch," vertelde Hamilton tegenover 'Sky Sports'.

"Ik heb momenteel dan ook geen plannen om op korte termijn te stoppen. Er is nog meer op komst, er zijn nog meer overwinningen te behalen. Er is meer dat ik samen met Mercedes wil bereiken, zowel in als uit de wagen."

Hamilton zijn huidig contract bij Mercedes loopt eind volgend jaar af, vlak voor in 2021 er een compleet nieuwe F1-reglement in werking treedt. In het verleden werd vaak gedacht dat Hamilton mogelijk eind 2020 zou stoppen maar gezien zijn uitlatingen vandaag de dag ziet het er naar uit dat de Brit ook na 2020 nog door zal gaan.

"Het is al een ongelooflijke samenwerking met Mercedes geweest," blikt Hamilton terug op de voorbije jaren. "Ik denk dat ik nu simpelweg erg opgewonden ben om te zien wat we nog samen kunnen doen, wat er nog allemaal op komst is."

"Eerlijk gezegd weet ik niet waarom mensen beslissen om op een bepaald moment te stoppen, ik hou van het racen. Ik hou enorm veel van de uitdaging."

