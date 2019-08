KSV Roeselare legt twee nieuwe verdedigers vast

KSV Roeselare heeft vrijdag de inkomende transfers van twee nieuwe verdedigers aangekondigd. Siemen Voet, een negentienjarige centrale verdediger, wordt voor een seizoen gehuurd van Club Brugge. De Mauritiaanse linksback Harouna Sy komt over van de Franse tweedeklasser Red Star en tekende voor één jaar op Schiervelde.

Voet maakte de volledige voorbereiding mee met de hoofdmacht van Club Brugge. De Oost-Vlaming speelt al zijn volledige carrière voor blauw-zwart, dat de rijzige verdediger in juli voor twee seizoenen vastlegde.

De 23-jarige Sy speelde de voorbije twee seizoenen in de Ligue 2. Met Red Star uit Parijs was de Frans-Mauritiaanse linksback actief in 53 wedstrijden. Sy is zaterdag meteen speelgerechtigd voor de bekerwedstrijd in en tegen Seraing.