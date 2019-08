Thorgan Hazard geeft eerste assist voor Dortmund, dat pas in slotfase kan winnen in Keulen

Borussia Dortmund, met Axel Witsel en Thorgan Hazard in de basis, heeft vrijdag met 1-3 gewonnen op het veld van FC Keulen. Sebastiaan Bornauw en Birger Verstraete stonden negentig minuten tussen de lijnen bij de thuisploeg. Dortmund staat met 6 op 6 voorlopig alleen aan de leiding in de Bundesliga.

Dortmund kwam eerst op achterstand in Keulen. Een hoekschop van de thuisploeg werd doorgekopt en kwam zo terecht bij Dominick Drexler, die de bal aan de tweede paal simpel kon binnen koppen (29.). Het duurde tot de 70e minuut voordat Dortmund de score weer gelijk kon brengen. Hazard legde de bal na een korte hoekschop af aan Jadon Sancho, die hem vervolgens mooi in de verste hoek binnenschoot.

In het slot van de wedstrijd gingen de Borussen er nog volledig over. Een mooie combinatie op de rechterflank belandde uiteindelijk op het hoofd van Achraf Hakimi die doelman Timo Horn kansloos liet (86.). Helemaal in het slot maakte Paco Alcacer er nog 1-3 van (94.). Hazard werd in de 85e minuut vervangen door Bruun larsen, Witsel werkte de volledige wedstrijd af.