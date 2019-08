Dubbele uppercut voor Anderlecht: verlies in topper tegen Genk én blessure voor Vincent Kompany

Anderlecht heeft vrijdagavond een nieuwe nederlaag geleden. In de topper tegen Genk trok de regerende kampioen aan het langste eind dankzij een goal van Samatta. Tot overmaat van ramp zag paars-wit, dat lange tijd wel weer goed voetbalde, ook nog eens Vincent Kompany uitvallen met een spierblessure. Anderlecht blijft achter met een armzalige 2 op 15, Genk staat voorlopig derde.

Zoals verwacht begon Genk niet afwachtend tegen Anderlecht. De flankspelers (en spits) gingen meteen hoog druk zetten, zodat de Brusselaars maar moeizaam konden voetballen. Natuurlijk hield de thuisploeg dat niet continu vol, maar paars-wit versierde slechts één echte kans. Michel Vlap lobde over na een mooie aanval.

Het probleem van Anderlecht was dit keer niet zozeer de afwerking, maar wel de laatste pass. Zoals we ondertussen gewend zijn, liet RSCA af en toe erg goeie combinaties en acties zien – kijk maar eens naar die wow-dribbel van Verschaeren –, maar zonder assist scoor je moeilijk. Het was echt schaken tot aan de box, maar Genk stond nooit schaakmat. Soms werden de zetten op het bord zelfs voorspelbaar. Die vele corners naar de eerste paal leveren bijvoorbeeld niets meer op. Dat hebben de tegenstanders door. Kompany lanceerde met crossballen ook telkens Chadli en nooit Amuzu op rechts. Het was Verschaeren die ietwat voor variatie zorgde.

Dit keer was de speler-manager wel met zijn eigen match bezig. In de dug-out had Simon Davies zelfs voor het eerst zijn kostuum – weliswaar mét kousen – aangetrokken om te tonen dat hij nu de coach was. Kompany droeg deze keer de kapiteinsband en sprak net voor de aftrap alle basisspelers en bankzitters toe in een kring. Peptalk.

Het leverde vooral veel balbezit op. Naarmate de tijd verstreek, kwam Genk er ook erg moeilijk uit, maar Brussels gevaar leverde het dus geenszins op. De bal werd wel rondgespeeld, maar daarmee werden geen tegenstrevers uitgeschakeld. Voor de vijfde match op een rij was ook de basiself gewijzigd. Dit keer stond Samir Nasri in de spits, maar die werd na 90 minuten uit de zak van Sébastien Dewaest gehaald als een te dikke portefeuille. Zijn ene schotje zoefde naast.

Vraag was of Anderlecht na de rust weer een terugval zou krijgen en Genk een opleving. Wel, de bezoekers liepen inderdaad in het mes. Paars-wit probeerde wat meer vooruit te schuiven, maar dan komen er ruimtes vrij achteraan. Er waren al enkele gevaarlijke corners, maar toen Samatta één keer bij een afgelegde bal kwam, was het bingo. Vanuit het middenveld was niemand de spits gevolgd: 1-0.

Sandler en Kompany out

Na de tegengoal leek Philippe Sandler – die niet hard genoeg verdedigde – best aangeslagen. Naar onze mening komt de Nederlander soms iets te zelfzeker over. Hij rukt op, maar zijn passes zijn vaak slordig. Plots moest hij dan naar de kant en kwam de 17-jarige Marco Kana in het veld. Maar dat was nog niet het ergste. Bij een onschuldige pass greep Kompany plots naar zijn dij. Ja, dat gebaar kennen we allemaal: een hamstringblessure. En bij hem duurt dat soms enkele weken om te herstellen. Ai, ai. Opeens speelde Anderlecht met een achterhoede met Sardella, Cobbaut, Kana en ­Dewaele.

In de laatste negen minuten kon paars-wit niet meer scoren. Coucke was in de zevende hemel, maar dat was dan vooral Genk-doelman Gaetan die de goed ingevallen Adzic afstopte. Qua balbezit kwam Genk wellicht niet aan de (blote) enkels van Anderlecht, maar het waren toch de Limburgers die wonnen.