Schilderij van anus verwijderd van Dulle Griet in Gent

Het expliciete kunstwerkje dat een maand lang veel kijklustigen lokte naar de Dulle Griet is verwijderd. In plaats van een geschilderde anus is in de mond van het bekendste kanon van Gent nu een pop van een trol te zien.

Het fraai geairbrushte schilderij van de anus zorgde de afgelopen weken voor heel wat uiteenlopende reacties.

Het kabinet van schepen Annelies Storms (S.PA), die bevoegd is voor het onderhoud van monumenten, liet donderdag echter verstaan dat de anus niet lang meer te bewonderen zou zijn.

‘Hoewel we voor street art en kunst in de publieke ruimte zijn, is het natuurlijk niet toegelaten om een erkend monument op die manier in de verf te zetten’, zei de woordvoerder. ‘Dit zal sowieso worden verwijderd.’

Waarom de Stad Gent pas na enkele weken in actie schoot, kon men donderdag niet vertellen.