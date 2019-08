Trump beveelt Amerikaanse bedrijven ‘alternatieven te zoeken’ voor China

In een reeks tweets beschuldigde Trump China er opnieuw van gedurende decennia miljarden dollars ‘gestolen’ te hebben van de Verenigde Staten, onder meer door diefstal van intellectuele eigendom. ‘We hebben China niet nodig en we zouden eerlijk gezegd veel beter af zijn zonder hen.’

Our Country has lost, stupidly, Trillions of Dollars with China over many years. They have stolen our Intellectual Property at a rate of Hundreds of Billions of Dollars a year, & they want to continue. I won’t let that happen! We don’t need China and, frankly, would be far....