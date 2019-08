Nederlandse hockeysters halen opnieuw uit: nu winnen ze de halve finale van het EK hockey met 8-0 (!)

De Nederlandse hockeysters (FIH-1) kunnen zondag in Antwerpen hun Europese titel prolongeren. Onze noorderburen bereikten de finale met een klinkende zege op Engeland (FIH-4): 8-0. Bij het EK van twee jaar geleden in Amsterdam won Oranje in de halve finale ook van de Engelse vrouwen, maar toen was het veel spannender (1-0).

De hockeysters gaan zondag met de winnaar van het duel tussen Spanje (FIH-7) en Duitsland (FIH-5) strijden om de Europese titel. Oranje was al negen keer de beste op het EK, in 1984, 1987, 1995, 1999, 2003, 2005, 2009, 2011 en 2017.

Oranje begon stroef aan het toernooi, met remises tegen België en Spanje (twee keer 1-1). Het betekende voor de hockeysters hun slechtste start ooit op een EK. Met een monsterzege op Rusland (14-0) plaatste Oranje zich alsnog op overtuigende wijze voor de halve finales.

De Engelse vrouwen wisten Nederland te verslaan in de finales van het EK 2015 en de Olympische Spelen van Rio 2016, maar in Antwerpen was Oranje veel te sterk. Laurien Leurink opende in de eerste kwart de score. De Engelse keepster Maddie Hinch wist de strafcorner van Caia van Maasakker in eerste instantie nog te stoppen, maar via Lidewij Welten kwam de bal bij Leurink. Zij raakte de bal niet goed, maar zag ‘m wel de bovenhoek in zeilen (1-0).

Welten zorgde in het tweede kwart na een fraaie slalom voor de 2-0. Nog voor rust tekende Van Maasakker voor de derde treffer. Ze pushte een strafcorner hard en zuiver in de bovenhoek. Na rust ging Oranje lustig door met scoren. Marloes Keetels, die twee jaar geleden de winnende treffer maakte in de halve finale, schoot de 4-0 binnen. Xan de Waard tikte de bal uit een strafcorner van Van Maasakker langs Hinch. In het laatste kwart voerde Oranje de score nog verder op via de nodige strafcornervarianten. Van Maasakker schoot de 6-0 binnen, Welten de 7-0. Het slotakkoord kwam van Leurink.