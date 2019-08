Merkel oneens met dreigement Macron aan Braziliaanse president

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is het niet eens met de Franse president Emmanuel Macron, die had opgeroepen om wegens de bosbranden in de Amazone een handelsakkoord tussen de EU en onder meer Brazilië voorlopig niet te ratificeren. Volgens een woordvoerder van Merkel zou dat de situatie niet vooruithelpen.

Macron had vrijdag gezegd dat hij voorlopig niet van plan is een handelsakkoord te ondertekenen met de Mercosur, een handelsblok met Zuid-Amerikaanse landen waarvan ook Brazilië deel uitmaakt. Dat handelsakkoord werd amper acht weken geleden afgesloten.

De Franse president wil zo de controversiële Braziliaanse president Jair Bolsonaro onder druk zetten om meer te doen tegen de ontbossing van het Amazonewoud en om afspraken rond klimaatverandering na te komen. Macron riep ook op om de noodsituatie die de Amazone momenteel teistert te bespreken tijdens de aankomende G7-top in het Franse Biarritz.

Woedend over de bosbranden, maar vooral over de manier waarop ermee wordt omgegaan door Bolsonaro én door diens persoonlijke aanval op Macron via Twitter, noemde de Franse president zijn Braziliaanse collega een leugenaar. Hij voegde daaraan toe niet van plan te zijn het handelsakkoord met de Mercosur in zijn huidige vorm te ondertekenen, een standpunt dat andere EU-leiders blijkbaar enorm heeft verrast.

‘Niet het juiste antwoord’

‘Het handelsakkoord met de Mercosur afschieten zal de ontbossing in het regenwoud niet vertragen. Bovendien bevat net dat handelsakkoord bindende afspraken over het klimaat’, zei de woordvoerder van Merkel vrijdag. ‘Het akkoord blokkeren is niet het juiste antwoord op wat momenteel aan het gebeuren is in Brazilië.’

Het meningsverschil tussen Macron en Merkel komt er op het slechtst mogelijke ogenblik voor de twee belangrijkste leiders binnen de Europese Unie. De Britse premier Boris Johnson probeert hen al enige tijd uit elkaar te spelen over de Brexit, net als Donald Trump, die zo hoopt zijn agenda rond Iran door te drukken.