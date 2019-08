Italiaanse Democratische Partij ‘optimistisch’ na eerste gesprekken met Vijfsterrenbeweging

De twee Italiaanse partijen die proberen om een nieuwe coalitie zonder de rechts-populistische Lega te vormen, hebben vrijdag voor het eerst samengezeten. De centrumlinkse Democratische Partij (PD) toonde zich na afloop ‘positief’ over het verdere verloop van de onderhandelingen.

‘Het was een heel goed begin’, zo verklaarde Graziano Delrio, de PD-fractieleider in het Huis van Afgevaardigden, na afloop van de ontmoeting met de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S) aan de journalisten.

Ook Andrea Marcucci, die de centrumlinkse partij aanvoert in de Senaat, toonde zich tevreden over de manier waarop de bijna twee uur durende gesprekken zijn verlopen. Volgens hem is er sprake van een ‘positief en constructief klimaat’. ‘We zien geen onoverkomelijke obstakels’, deelde hij ook mee.

M5S heeft nog niet gereageerd op het verloop van de gesprekken. Wel is bekendgemaakt dat partijleider Luigi Di Maio een lijst met tien prioriteiten heeft opgesteld voor de coalitiebesprekingen met PD. In een interview met de krant Corriere della Sera liet Di Maio ook verstaan dat er in de eerste plaats werk moet worden gemaakt van een vermindering van het aantal parlementsleden. Die hervorming wordt als ‘essentieel’ gezien door de Vijfsterrenbeweging, die populair is geworden met kritiek op de volgens haar dure en corrupte politieke instellingen in Italië.

Tot dinsdag de tijd

Een coalitie tussen PD en M5S - twee partijen die tot voor kort als rivalen werden gezien - wordt beschouwd als het enige alternatief voor vervroegde verkiezingen in Italië. Die nieuwe verkiezingen zouden volgens de peilingen in het voordeel uitdraaien van de extreemrechtse partij Lega van ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini.

President Sergio Mattarella heeft M5S en PD wel maar enkele dagen de tijd gegeven om de basis te leggen voor een akkoord. Dinsdag zal hij een nieuwe consultatieronde met de verschillende partijleiders starten. Daarna zal hij ‘zijn conclusies trekken en de nodige beslissingen nemen’. De president kan een nieuwe regering aanduiden, maar kan ook beslissen om het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.