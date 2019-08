Qantas test wat een vliegreis van 20 uur lang met u doet

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas plant vanaf oktober een drietal marathonvluchten vanuit New York en Londen naar Sydney. Ze wil vanaf 2022 immers met rechtstreekse verbindingen op die lijnen starten, maar daarvoor wil Qantas eerst nagaan wat het effect is op passagiers en personeel van dergelijke lange vluchten, schrijft de krant National Post.

Het bedrijf kondigde donderdag aan dat het wat in 2022 ‘s werelds langste rechtstreekse lijnvlucht moet worden, vanaf oktober zal ‘oefenen’ met Dreamliners van fabrikant Boeing. De testen gebeuren met een veertigtal passagiers en crewleden aan boord, die een reeks medische proeven en tests zullen ondergaan.

De oefening past in de plannen van Qantas om vanaf 2022 met rechtstreekse vluchten van Londen en New York naar Sydney te starten. Het zou dan meteen om de langste rechtstreekse vlucht ter wereld gaan. Topman Alan Joyce noemt die verbindingen de ‘final frontier’ binnen de luchtvaart.

Toch staat het geplande aanbod nog niet helemaal vast. Qantas heeft nog geen beslissing genomen over welk toestel van Boeing of Airbus de vlucht van twintig uur lang volledig geladen en zonder onderbreking kan uitvoeren. En het is dus bovendien niet duidelijk hoe passagiers zullen omgaan met zo’n lange reis.

Apparatuur meet impact

‘Wat we tijdens die testvluchten zullen leren, is onbetaalbaar’, aldus Joyce. Volgens de BBC gaat het om drie testvluchten. De mensen aan boord zijn werknemers en crewleden van Qantas. Ze worden uitgerust met apparatuur om de impact van de marathonvluchten op hun lichaam en gezondheid te meten. Daarvoor wordt bijvoorbeeld gekeken naar het slaappatroon, maar ook naar de consumptie.

De strijd tussen maatschappijen om de langste vlucht woedt al even en is de laatste jaren toegenomen. Singapore Airlines biedt nu al een verbinding aan tussen Singapore en New York, die al gauw 18,5 uur in beslag neemt. Bij Qatar Airways kan je de 17 uur en 40 minuten durende vlucht tussen Auckland en Doha boeken, terwijl Qantas zelf vliegt tussen Perth en Londen, goed voor 17 uur en 20 minuten.