Waarom zeilende klimaatmeisjes zoveel CO2-uitstoten, duizenden aan de slag willen bij Deliveroo en Groen ook sinds de verkiezingen blundert

Wat zegt het over onze democratische depressie dat, van alle dringende kwesties, alleen de canon en enkele leeuwenvlaggen tot hoogoplopend debat leiden? Dit zijn tien van de interessantste artikels van de voorbije week.

1.

Wees als water, luidt de tactiek van de betogers in Hongkong. Hoe gaat dat precies in zijn werk? En hoe houdt een protest zonder leiders het weken na elkaar vol?



2.

Ook dit vat de tijdgeest: terwijl talloze bedrijven en het onderwijs hun vacatures niet kunnen invullen, krijgt de maaltijdbezorger Deliveroo in ons land maandelijks duizenden aanvragen van mensen die als koerier aan de slag willen. De concurrentie is bijzonder groot op de eerste treden onderaan de ladder van de arbeidsmarkt. De wachttijd om te mogen fietsen loopt in de maanden.



3.

Ook wie het niet hoort, wordt langzaam maar zeker ziek van luid omgevingslawaai. Honderdduizenden Vlamingen en Brusselaars worden aan continu lawaai blootgesteld dat hoger ligt dan de gezondheidsnorm. ‘De schadelijkste gevolgen worden veroorzaakt door tonen die we niet horen.’



4.

De interne evaluatie na de tegenvallende verkiezingen is bij Groen een sof geworden, blijkt uit een bericht dat ze aan hun leden stuurden. Zelfinzicht is nochtans dringend. Sinds de verkiezingen beging de partij al evenveel strategische blunders als tijdens de campagne, schrijft Luckas Vander Taelen op opinie.



5.

Financieel waagde het Vlaamse Belang een grote gok. De partij zette bij de verkiezingen drie kwart van haar vermogen in. Het was dus alles of niets. Al ligt de overwinning niet alleen aan de hoeveelheid cash. De N-VA zette bijna het dubbele bedrag in van Vlaams Belang maar verloor.



6.

Anuna De Wever heeft natuurlijk een punt. Niemand valt over de regeringsleiders die met hun staatsvliegtuigen naar klimaatconferenties vliegen, maar als Greta Thunberg gaat zeilen, schalt de hoon en afkeer door de sociale media. Los daarvan: klopt de bewering dat haar zeiltrip evenveel CO2 uitstoot als wanneer ze met het vliegtuig was gegaan?



7.

De politieke stilstand verbijstert om vele redenen, maar het allervreemdst is dat met geen woord gerept wordt over de begroting. Cijfers van de Nationale Bank tonen nu dat we alweer vijf verloren jaren achter de rug hebben. De Zweedse coalitie bespaarde amper. Ze profiteerde van de lage rente, meevallers en eenmalige maatregelen.



8.

De 56.000 Groenlanders zullen niet verkocht worden aan Trump. Ze zitten nog volop hun onafhankelijkheid van Denemarken aan het bedisselen. Dat is al verscheurend genoeg. Moeten de Inuit vasthouden aan hun tradities of voluit de moderniteit omarmen?



9.

Waar heeft Pukkelpop al die twintigjarige artiesten gevonden van wie een jaar geleden nog niemand gehoord had en die nu de grote podia én de weides vol fans vullen? Online natuurlijk, waar het oneindig snel gaat.



10.

Soms leest archeologie als een thriller. In een meer in de Himalaya zijn de beenderen gevonden van dertien mannen en vrouwen die er enkele eeuwen geleden stierven. Volgens DNA-onderzoek was het gezelschap afkomstig van rond de Middellandse Zee. Wat deden ze daar in godsnaam?