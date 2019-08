Prins William en Kate nemen budgetvlucht naar Balmoral

De hertog en hertogin van Cambridgevlogen met de lagekostenmaatschappij Flybe van Norwich Airport naar Aberdeen. Om vandaar naar het zomerverblijf van Queen Elizabeth, het kasteel van Balmoral, te gaan. Hoeveel de tickets kostten, wilde de vervoersmaatschappij niet bevestigen, maar de ticketprijzen gaan van 73 pond (81 euro) tot ongeveer 249 pond (270 euro).

‘We waren heel verheugd om de hertog en hertoginsamen met hun kinderen opnieuw op een van onze vluchten te mogen verwelkomen. Deze keer vlogen ze van Norwich naar Aberdeen op een Flybe vlucht van Eastern Airways’, zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij aan CNN.

CO2-neutraal

Prins William en Kate vlogen eerder ook al met Flybe: onder andere in 2011 en in 2015. De eerste keer kwamen ze terug van het huwelijk van Zara Philips, de kleindochter van koningin Elizabeth, en de rugbyspeler Mike Tindall. De tweede keer vloog prins William met Ryanair naar Schotland als onderdeel van zijn training om te vliegen met East Anglian Air Ambulance.

Het nieuws komt een paar dagen na de kritiek die prins Harry en Meghan kregen. Ze werden bekritiseerd omdat ze vier keer in elf dagen met een privévliegtuig vlogen, terwijl ze zich inzetten voor het milieu. Sir Elton John verdedigde hen door te zeggen dat hij geld had gedoneerd aan Carbon Foodprint zodat de vlucht naar zijn villa in Zuid-Frankrijk CO 2 -neutraal zou worden. Daarnaast liet ook Ellen DeGeneres haar mening horen op Twitter.

Portia and I met Prince Harry and Meghan in England to talk about their work on wildlife conservation. They were the most down-to-earth, compassionate people. Imagine being attacked for everything you do, when all you’re trying to do is make the world better. pic.twitter.com/226pRO1fj1