TV-tips. Uma Thurman en een heel lang zwaard

Stoom afblazen voor het weekend begint, dat kan vanavond met Uma ‘The Bride’ Thurman.

1 MARATHON MAN

Canvas, 21.15-23.15 uur

Als u binnenkort een afspraak hebt bij de tandarts, laat deze kelk dan aan u voorbijgaan. Het gebit van Dustin Hoffman krijgt het namelijk hard te verduren in deze ongemeen spannende nazithriller.

2 THE PLAYER

Eén, 23.35-1.35 uur

Heerlijke Hollywoodsatire in typische Altman-stijl. Dat betekent onder meer: iedereen praat voortdurend door elkaar, zoals in het echte leven. Je kunt je al twee uur amuseren met alleen alle sterren te spotten die even door het beeld lopen. Tim Robbins is alweer uitmuntend.

3 KILL BILL: VOL. 1

NPO 3, 20.25-22.10 uur

Quentin Tarantino krijgt al eens het verwijt in zijn films vrouwen minderwaardige rollen te geven (ook nu weer in Once upon a time in Hollywood). Die critici vergeten dan toch Jackie Brown en de Kill Bill-films, waarin de vrouwen de mannen (en elkaar) mogen afslachten.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00-20.25 uur

De Vlaamse regeringsonderhandelaars buigen zich momenteel over het hoofdstuk onderwijs. Onderwijsexpert en pedagoog Dirk Van Damme, verbonden aan de OESO, komt naar de studio. Daarna trekt Terzake naar Brazilië, waar grote bosbranden het Amazonewoud teisteren.