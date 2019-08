Tien dagen voor de start van het nieuwe schooljaar laat klimaatactiviste Anuna De Wever in haar kaarten kijken. Wekelijkse klimaatmarsen hoeven we niet meer te verwachten, elke maand een grote klimaatspijbelactie zou ze met Youth For Climate wel graag organiseren. Bekijk de najaarsplannen van De Wever in de video hierboven.

Anuna De Wever vertrekt binnenkort naar de klimaattop in Chili met een zeilboot. De actie 'Sail to the Cop' zal vijf weken onderweg zijn en heeft 30 Europese klimaatjongeren aan boord. 'De uitstoot die we creëren met de zeilboot, gaan we compenseren in het Amazonewoud', zegt ze aan Belga. Met de actie volgt ze het voorbeeld van Greta Thunberg, die momenteel met een zeilboot naar New York vaart.

De Wever reageert in het interview ook op het Pukkelpopincident, waar ze uitgejouwd werd en waar haar vriendinnen werden aangevallen. Anuna De Wever heeft voortaan bescherming nodig om haar klimaatboodschap te brengen. "Ik vind dat heel angstaanjagend, ik ben ook maar een achttienjarig meisje en ik probeer iets goeds te doen voor de wereld en te vechten voor iets waar ik in geloof. Wij sluiten met onze boodschap niemand uit. '