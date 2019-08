Invloedrijke Amerikaanse miljardair David Koch overleden

In de Verenigde Staten is miljardair David Koch op 79-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn broer Charles vrijdag bekend, zo berichtten Amerikaanse media. De Kochs doneerden de afgelopen jaren meer dan een miljard dollar aan conservatieve Republikeinse politici.

David en Charles Koch (83) waren sinds 1983 de meerderheidseigenaars van energie- en chemiebedrijf Koch Industries, opgericht door hun vader. David Koch stapte wegens gezondheidsproblemen vorig jaar al op als voorzitter van de multinational. Zijn broer Charles is nog steeds ceo.

De Koch-broers zijn ook de oprichters en drijvende krachten van de erg conservatieve lobbygroep ‘Americans for Prosperity’. Ook bij die organisatie trok David vorig jaar al de deur achter zich dicht wegens zijn gezondheid. Met ‘Americans for Prosperity’ lobbyen de Kochs al jarenlang bij hun politieke netwerk voor beleid dat hun bedrijven ten goede komt. De organisatie gaf het afgelopen decennium meer dan een miljard dollar uit aan politieke campagnes voor met name conservatieve Republikeinse politici.

Aan huidig president Donald Trump hadden de Koch-broers echter een hekel. Tijdens de verkiezingscampagne van 2016 hadden ze hem financieel ook niet gesteund, ondanks hun nog grotere afkeer van de Democrate Hillary Clinton. Vorig jaar stopte ‘Americans for Prosperity’ in een reactie op het beleid van Trump ook miljoenen in een campagne die vrije handel promootte en waarschuwde voor importheffingen. De Kochs verloren echter nooit hun eigenbelang uit het oog: zo gaf het duo eveneens grote bedragen uit om te lobbyen voor de grote belastingverlagingen die door de regering-Trump in 2017 werden ingesteld.

Miljardenvermogen

In de Forbes-rangschikking van 2019 van de rijkste mensen ter wereld prijken David en Charles Koch op een gedeelde elfde plaats. Het Amerikaanse magazine schat hun vermogen op ieder 50,5 miljard dollar. Het financiële persagentschap Bloomberg schat hun vermogen met elk 59 miljard dollar nog hoger in en zet hen op een gedeelde zevende plaats.

Bij David Koch werd 27 jaar geleden prostaatkanker vastgesteld, een ziekte die hij tegen de verwachtingen van de dokters in overleefde. Hij doneerde in de loop van zijn leven honderden miljoenen dollars aan medisch onderzoek.

David Koch laat zijn vrouw, Julia, en drie kinderen achter.