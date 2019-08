Zalando opent allereerste tweedehandswinkel

De modewebwinkel Zalando is gestart met de verkoop van tweedehandskleding in een fysieke winkel: Zircle, een samenvoegsel van Zalando en circulaire economie. De winkel opende de deuren in het Duitse Berlijn.

Zalando experimenteert met het openen van een fysieke winkel om gedragen kledij een tweede leven te geven. De eerste locatie met tweedehandskleding is gelegen in het Alexa Shopping Center in de Duitse hoofdstad Berlijn en focust op ‘goed bewaarde’ vrouwenkleding. De kleren worden er verkocht aan prijzen tussen 3 en 7 euro.

De winkel is geen inzamelpunt, maar enkel een verkooppunt. Mensen die kleren willen doneren of verkopen zijn dus niet aan het juiste adres in Zircle: ze worden doorverwezen naar de Zalando Wardrobe app. Die applicatie biedt gebruikers de mogelijkheid om tweedehandskleding te verkopen aan Zalando of andere gebruikers.

Voorlopig experimenteert de webgigant enkel in Duitsland met een tweedehandswinkel. Er is volgens de site Retail Detail nog geen zicht op een Belgisch filiaal.

Zalando wil met dit experiment haar duurzaamheidsimago opkrikken: het wil bijdragen aan een circulaire modecyclus. Het nieuwe concept voorkomt ook dat kleding snel weggegooid of vernietigd wordt - een probleem waar de gigant zelf mee verantwoordelijk voor is. Een woordvoerder laat ook weten aan FashionUnited dat het bedrijf hoopt ‘te leren hoe het offline verkopen van tweedehands mode werkt’ en ook of Zalando zo ‘nieuwe klanten kan bereiken’.