Brugge neemt veertig maatregelen voor toerisme

Het Brugse stadsbestuur legt de laatste hand aan een actieplan met veertig nieuwe maatregelen om zich voor te bereiden op de toekomst van het toerisme. ‘Toerisme moet iedereen gelukkig maken.’

Veertig maatregelen moeten van Brugge een ‘evenwichtige, verbindende, aantrekkelijke en ondernemende stad maken’. Die vier strategische keuzes worden in het plan als klavertjes van het klavertje vier naar voor geschoven. ‘We moeten ons voorbereiden op de toekomst’, stellen schepen van toerisme Philip Pierins (SP.A) en toerismemanager Dieter Dewulf in De Krant van West-Vlaanderen.

Pierins bevestigt dat er een nieuw actieplan op tafel ligt. Dat is geen verrassing, want het laatste jaar waren er al regelmatig klachten over het toerisme in Brugge. ‘De maatregelen zijn zo goed als klaar. Dinsdag stellen we het plan met de concrete aanpassingen en beslissingen voor’, zegt hij aan de telefoon. De verschillende toeristische actoren werden betrokken bij het plan.

Maar wat zal er dan veranderen? ‘Onze prioriteit is enkel nog promotie te voeren voor verblijfstoerisme’, aldus Dewulf in De Krant van West-Vlaanderen. De stad wil zo het aantal excursionisten - die in Brussel of Parijs slapen - laten afnemen. ‘Maar iedereen blijft wel welkom, ook de dagtoeristen.’ Brugge wil ook meer aandacht hebben voor het congrestoerisme - de stad scoort minder goed dan bijvoorbeeld Gent of Brussel.

Extra taks

Belangrijk: de vakantiewoningenstop zal de komende jaren ook uitgebreid worden naar de deelgemeenten van Brugge. ‘Groepstoerisme moet in de Gouden Driehoek - het toeristische centrum - blijven. De hotel- en vakantiewoningenstop blijft ook in het centrum van kracht’, aldus Dewulf. Er komt vermoedelijk ook een extra taks voor belastende vormen van toerisme, zoals cruises.

Ook de ‘verschraling van het winkelaanbod’, zoals Pierins het noemt, wordt tegengegaan. ‘We plannen maatregelen om het eenzijdig toeristenaanbod af te remmen.’

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zegt aan de West-Vlaamse krant dat er ook gedacht wordt aan extra parking, uitsluitend voor toeristen. Die parkeren nu nog te veel in het stadscentrum, aldus De fauw. ‘We moeten middelen vinden om toeristen af te leiden naar de randparkings.’

Vorig jaar genereerden 8,3 miljoen bezoekers aan de West-Vlaamse stad 703 miljoen euro omzet. Zo’n 6.000 mensen verdienen hun brood met toerisme.