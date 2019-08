‘Straat van duizend kleuren’ moet lokale handel stimuleren

Handelaars en buurtbewoners hebben in het Waalse Bergen de straatstenen van de rue des Fripiers in allerlei kleuren geschilderd om de straat aantrekkelijker te maken.

Met een penseel in de hand schilderden lokale bewoners en handelaars de voorbije drie maanden de kasseistenen van de rue des Fripiers in Mons of Bergen in tal van verschillende kleuren. De initiatiefnemers kregen groen licht van de stad, en na een eerste mislukte poging - de regen spoelde de verf weg - is sinds begin augustus de straat in al haar schoonheid te bewonderen.

‘We noemen het niet langer de rue des Fripiers, maar de confettistraat of regenboogstraat’, zegt Françoise Charlier, initiatiefneemster, aan La Libre Belgique. Ze kwam met het idee op de proppen na twee jaar hinder. ‘We hebben veel werken, stof en barricades gehad. Het was een moeilijke periode voor de handelaars. Toen de werken waren afgerond, had ik het idee om de straat visueel aantrekkelijker te maken om mensen terug naar hier te lokken. Uiteindelijk werd het een soort burgerproject.’

Foto: Instagram - Seasonsmons

Voorlopig is de opdracht geslaagd. Volgens de Franstalige site van de RTBF is de rue des Fripiers het ‘nieuwe paradijs voor bloggers’. ‘De locatie is zeer instagrammable’, zegt een Belgisch-Italiaanse blogger aan de nieuwssite. Handelaars zien naar eigen zeggen steeds meer mensen opduiken in de straat. Ook toeristen hebben - via sociale media - al de weg gevonden naar de straat. ‘Elke dag passeren hier tientallen personen om een foto te nemen. Veel mensen fotograferen hun kind of hun hond.’

De initiatiefneemster, Charlier, kreeg ondertussen al verschillende vragen van andere Belgische steden om het idee over te nemen. ‘We kregen de vraag bijvoorbeeld uit Namen, maar ook al uit het zuiden van Frankrijk. Het initiatief verspreidt zich.’ Zelf vond Charlier het idee online via afbeeldingen van diverse steden in de wereld.