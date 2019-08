Oplossing voor reddingsschip Ocean Viking

Het reddingsschip Ocean Viking, dat al twee weken ronddobbert tussen Italië en Malta, mag aanmeren in Malta. Daarna zullen de 356 migranten verdeeld worden over zes EU-lidstaten. Dat heeft de Maltese premier Joseph Muscat vrijdag getwitterd.

De EU-lidstaten die de migranten willen opnemen, zijn Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Portugal en Roemenië. ‘Er zal geen migrant in Malta blijven’, onderstreepte Muscat.

Following discussions with @EU_Commission and a number of Member States, namely #France and #Germany, #Malta has agreed to be part of the solution in the #OceanViking stalemate, which has 356 person on board, without prejudice to its legal position. 1/2 — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) August 23, 2019

#Malta will transfer these persons to @Armed_Forces_MT vessels outside territorial waters, and will take them onshore. All #migrants will be relocated to other Member States: France, Germany, #Ireland, #Luxembourg, #Portugal and #Romania. None will remain in Malta -JM 2/2 — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) August 23, 2019

De Ocean Viking vaart onder Noorse vlag en wordt beheerd door Artsen Zonder Grenzen (AZG) en SOS Mediterranee. Het werd eind juli de Middellandse Zee opgestuurd om bootvluchtelingen te helpen. Het is geschikt voor zo’n 200 mensen, maar op dit moment zijn er 356 opvarenden. Het schip had donderdag nog laten weten dat er bijna geen voedsel meer aanwezig was aan boord. Volgens een tweet van AZG was er enkel nog een standaardrantsoen voor vijf dagen voorradig op het schip.