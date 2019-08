‘Prins Andrew kreeg voetmassage van jonge vrouwen in woning Epstein’

Prins Andrew, Duke of York, zou een voetmassage gekregen hebben van een Russische vrouw in het appartement van Jeffrey Epstein. Dat blijkt uit een mailwisseling tussen uitgever John Brockman en auteur Evgeny Morozov

De mail aan Morozov, gepubliceerd in The New Republic, beschrijft een gebeurtenis waarbij Brockman het appartement van Epstein binnenkomt, terwijl prins Andrew een voetmassage krijgt. ‘De laatste keer dat ik zijn woning bezocht (de grootste privéresidentie in NYC), vond ik hem (Epstein) in een trainingspak en een Britse man in een pak met bretellen, terwijl ze een voetmassage kregen van twee jonge Russische vrouwen’, schrijft Brockman in de mail. De vrouwen waren ‘well-dressed’.

Verder in de mail maakt hij duidelijk dat de Britse man prins Andrew is. ‘Op dat moment besefte ik dat Irina een massage gaf aan zijne Koninklijke Hoogheid Prins Andrew, Duke of York.'

Edge Foundation

Brockman is een bekende uitgever in de wereld van wetenschappers, miljonairs of technologie auteurs. Er wordt van hem gezegd dat hij verschillende wetenschappers in contact bracht met Epstein, waaronder ook Morozov.

Daarnaast richtte Brockman ook de Edge Foundation op, een eclectisch platform voor gesprekken met wetenschappers, artiesten,... Morozov stelt in zijn artikel van The New Republic echter dat er twee Edge Foundations zijn. Eén is publiek, de ander privé voor een elite netwerk van Brockman. De eerste bestaat alleen online, de laatste bestaat uit diners, exclusieve conferenties, enzovoort.

Geen commentaar

Morozov bekeek voor zijn artikel ook de financiële kant van Edge Foundation en vond dat tussen 2001 en 2005 de organisatie 638.000 dollar had ontvangen van Epsteins organisaties. Epstein was vaak de enige donor van de Foundation.

Brockman Inc., het bedrijf van John Brockman, heeft sinds de beschuldigingen aan het adres van Epstein nog geen commentaar gegeven. ‘Het is nu al meer dan een maand geleden sinds Epstein werd gearresteerd. Nu ik die oude mail heb gevonden, kan ik niet geloven dat Brockman niets wist van Epsteins seksuele escapades’, vertelt Morozov.

Ook Buckingham Palace weigert te antwoorden op het nieuws over de inhoud van de mail, maar herhaalt zijn statement: ‘Elke veronderstelling van onacceptabel gedrag met minderjarigen is onwaar’.