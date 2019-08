Het verhaal van Joeri, de Antwerpfan die zich in het Twentestadion verstopte

Enschede hermetisch afgesloten? Geen enkele Antwerpfan welkom? En zeker niet in het stadion? Dat is buiten de echte Antwerpfan gerekend. Met enkele tientallen waren ze toch binnengeglipt. En eentje krijgt de prijs voor grootste durver: de 48-jarige Joeri, die zich uren voor de wedstrijd met succes in het stadion verstopte. Hun verhaal.