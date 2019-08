Werkonderbreking bij Punch Powertrain

Bij Punch Powertrain in Sint-Truiden is er sprake van een werkonderbreking. Het personeel wordt momenteel ingelicht door de directie over de gang van zaken.

Berichten in deze krant dat Punch Powertrain banen gaat schrappen, zorgt bij het personeel voor onrust. Die eisten duidelijkheid van de directie en die zou daar op dit moment op ingaan. Veel informatie circuleert er nog niet. De directie zou beloofd hebben de situatie te willen opklaren maar zegt dat er geen herstructurering gepland is.

Punch Powertrain kampt al een jaar met belangrijke economische werkloosheid bij de arbeiders. De directie was van plan om komende maand met de vakbonden overleg te plegen over ingrepen. Punch vindt dat het gewoon verder zetten van de economische werkloosheid om het tekort aan werk op te vangen, niet de ideale formule meer is.

Het bedrijf kampt niet alleen met een tekort aan werk, maar zit ook financieel in zwaar weer. Overheidsholding LRM heeft een achtergestelde lening van 20 miljoen euro toegestopt. Yinyi beloofde 100 miljoen toe te stoppen, maar het is onduidelijk of de laatste schijf van 30 miljoen is overgemaakt. Yinyi staat zelf onder bescherming tegen zijn schuldeisers.

De Belgische banken die mee de overname van Punch door Yinyi in 2016 hebben gefinancierd, kijken aan tegen belangrijke afschrijvingen op de kredieten. Die kredieten zijn opeisbaar geworden doordat Punch de voorwaarden van zijn kredietcontract heeft geschonden.