Belgen met Amerikaanse nationaliteit dreigen bankrekening te verliezen

Vanaf 1 januari 2020 dreigen banken de rekeningen af te sluiten van ‘duizenden’ Belgen die ook de Amerikaanse nationaliteit hebben. Dat is het gevolg van strengere regels voor belastingontduiking in de VS.

In 2010 tekende toenmalig Amerikaans president Barack Obama de Foreign Account Tax Compliance (Fatca). Daardoor kunnen buitenlandse banken zware boetes krijgen als ze de identiteit en het vermogen van Amerikaanse staatsburgers niet rapporteren in de VS. Die wet moet verhinderen dat Amerikanen inkomstenbelastingen ontduiken met buitenlandse rekeningen.

Volgens Fatca moeten buitenlandse banken ook het socialezekerheidsnummer van hun Amerikaanse klanten meedelen. Maar niet iedereen die in de VS is geboren beschikt over zo’n nummer – bijvoorbeeld wie er is geboren, maar nooit in het land heeft geleefd of gewoond. Zij dreigen vanaf 2020 hun bankrekening te verliezen, meldde het tijdschrift Trends gisteren.

Dat zit zo: banken niet alle gegevens van Amerikaanse klanten kunnen doorgeven, dreigen ze beboet te worden door de VS. Washington zwaait met een heffing van 30 procent op alle transacties vanuit de VS naar de instelling. Het gevolg: banken zien zich gedwongen om de rekeningen van Amerikanen zonder socialezekerheidsnummer te schrappen.

‘Aantal duizenden personen’

De wetgeving werd in 2010 getekend, maar de overzeese banken kregen in 2017 nog drie jaar uitstel om aan Fatca te voldoen. Banken vragen al sinds 2014 aan hun ‘Amerikaanse’ klanten om de gegevens zo snel mogelijk door te geven. Maar voor de getroffen mensen die geen socialezekerheidsnummer in de VS hebben, is het een ingewikkelde en dure administratieve rompslomp om ofwel het nummer alsnog te bekomen, ofwel afstand te doen van hun Amerikaanse identiteit.

Zij dreigen nu zonder bankrekening te vallen, tenzij de Europese banken opnieuw uitstel van Washington krijgen. Volgens bankenfederatie Febelfin worden er in België een ‘aantal duizenden personen’ getroffen door Fatca, zegt een woordvoerder aan de VRT. In de Europese Unie zou het om 300.000 klanten gaan.