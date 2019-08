Nieuwe radiozender voor 35-plussers

Hoger opgeleide mannen boven de 35 die pendelen tussen Studio Brussel, Radio 1 en Nostalgie: op die doelgroep mikt Willy, een nieuwe radiozender met rockmuziek uit dezelfde familie als Qmusic en Joe.

Willy is de opvallende naam van een nieuwe radiozender die deze herfst van start gaat. Willy is een broertje van Joe, zelf een broer van Qmusic. De naam van de zender is vooral gekozen omdat Willy blijft hangen, al is er ook een knipoog naar gitarist Willy Willy van The Scabs, die begin dit jaar stierf: de muziek van The Scabs past bij de nieuwe zender, die vooral oude en nieuwe rock zal draaien met The Kinks, Jimi Hendrix, Talking Heads, Pixies, Triggerfinger en dEUS tot Arcade Fire, Tame Impala, Balthazar en Whispering Sons. Opmerkelijk: in de studio zal ook een platenspeler staan, er kan ook vinyl gedraaid worden. Willy is er eerder voor mannen, 35+, hoger opgeleid, ‘zwevende luisteraars’ die pendelen tussen Studio Brussel, Radio 1 en Nostalgie, maar zich daar niet echt thuisvoelen.

Alleen digitaal

De nieuwe zender is alleen digitaal te beluisteren, niet via de klassieke FM-band. Er is de website willy.radio, DAB+, het nieuwe Radioplayer-platform en er zijn smart speakers. Vandaag luistert één op de vijf digitaal, maar in 2021 zou de helft van de Vlamingen dat doen. Europa verplicht DAB+ vanaf volgend jaar in elke nieuwe auto. Willy zal elke dag uitzenden, maar het zwaartepunt ligt voorlopig op vrijdag, de dag waarop iedereen naar het weekend lonkt. Op Willy zal de hele week muziek klinken, maar op vrijdag werkt de zender echt met aparte programma’s en presentatoren. Wellicht wordt dat later uitgebreid naar andere dagen. Het motto van Willy is trouwens ‘Music matters’, dat een beetje doet denken aan de ‘Life is music’ van Studio Brussel. Een startdatum is er nog niet, voorlopig is het ‘deze herfst’. Op de website willy.radio kunt u testen of de zender iets voor u is.