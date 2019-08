Terwijl Bank Degroof Petercam onder hoge tijdsdruk staat om inzake toezichtsystemen intern orde op zaken te stellen, stapt zijn topman Philippe Masset op. Er is sprake van een vertrouwenscrisis.

‘Ten gevolge van uiteenlopende standpunten zijn de Raad van Bestuur van Degroof Petercam en Philippe Masset, haar CEO, tot de vaststelling gekomen dat er onvoldoende wederzijds vertrouwen bestond om hun samenwerking te kunnen voortzetten. Beide partijen zijn derhalve overeengekomen om de samenwerking te beëindigen in onderling akkoord. De Raad van Bestuur houdt eraan Philippe Masset te danken voor zijn inspanningen die hij heeft geleverd in het kader van zijn functie en wenst hem veel geluk toe in zijn toekomstige projecten’, aldus een communiqué van Bank Degroof Petercam die er komt in volle ‘toezichtcrisis’.

Opgelegde beperkingen

Degroof Petercam moet van de Nationale Bank zijn controlesystemen inzake anti-witwaspreventie aanscherpen. Het kreeg strikte deadlines opgelegd én enkele beperkingen inzake operationele vrijheid.

Bank Degroof Petercam zegt dat Bruno Colmant unaniem benoemd werd tot nieuwe CEO onder voorbehoud van de goedkeuring van de regelgevende autoriteiten. Bruno Colmant is actief in de groep sinds 2015 als lid van de Raad van Bestuur, lid van het Executive Committee en als head of macro research. Colmant heeft nog voor diverse huizen gewerkt, gaande van Fortis tot voor ex-financieminister Didier Reynders.

‘Met zijn ervaring als manager en als marktspecialist en zijn kennis van de activiteiten van de groep, is hij goed geplaatst om de ontwikkeling van Degroof Petercam te verzekeren in een financiële sector in constante evolutie’, luidt het communiqué.

Bank Degroof Petercam zegt niets over de perikelen waar de groep doorgaat, maar volgens experts gaat het om een diepgaande reality check. Degroof moet bewijzen dat het in staat is zijn klanten en potentiële nieuwe klanten grondig te evalueren. Zolang het principe ‘know your customer’ niet afdoend toegepast wordt, heeft de vermogensbankier een probleem. De toezichthouder heeft deadlines opgelegd. De audit- en consultancygroep Deloitte staat Degroof bij om aan de vereisten inzake toezicht te voldoen. Ondertussen kijkt de toezichthouder verscherpt toe en moet Bank Degroof Petercam enkele beperkingen slikken.