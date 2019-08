Peuter ondervoed door strikt dieet, ouders niet naar cel

De Australische ouders die hun kind negentien maanden lang strikt veganistisch opvoedden tot de peuter ondervoed raakte, moeten niet naar de cel. De rechter gaf hen wel een veeg uit de pan.

Haar ouders zetten hun dochter op een dieet van onder meer havermout, aardappelen, toast en rijst. Het meisje was op haar negentien maanden zo ondervoed, dat ze amper drie maanden oud leek. Daarvoor moesten haar ouders, dertigers, zich nu verantwoorden voor de rechter. Ze werden veroordeeld tot 18 maanden cel, maar mogen die opnemen in 300 werkuren. Ze ontlopen zo een gevangenisstraf.

Rechter Sarah Huggett bekritiseerde hen wel nog voor hun dieet. ‘Het kind was erg ondervoed, had ondergewicht en liep een groeiachterstand op.’ Volgens de rechter aanvaarden de ouders niet dat haar situatie er zo slecht aan toe was door ondervoeding. De moeder leed toen aan een depressie en raakte erg geobsedeerd door haar overtuigingen, onder meer het vegan-dieet.

De vader kreeg van de jury dan weer een veeg uit de pan omdat hij de situatie nooit heeft aangegeven. ‘Het is de verantwoordelijkheid van elke ouder om er zeker van te zijn dat het dieet dat zij voor hun kind kiezen, evenwichtig is en voldoende essentiële voedingsstoffen bevat voor een optimale groei’, zei Huggett.

Nu bij pleeggezin

Naast hun werkstraf mag het koppel, dat al twee andere kinderen heeft die geen letsels opliepen tijdens hun opvoeding, ook niet meer zorgen voor het meisje.

Ze werd bij het gezin weggehaald nadat in maart 2018 haar moeder de hulpdiensten belde omdat ze een hartstilstand kreeg. Het meisje had blauwe lippen, koude handen en voeten, een lage bloedsuikerspiegel. Volgens haar pleegouder, die haar opving nadat ze uit het ziekenhuis kwam, had het meisje veel achterstand op andere kinderen. Zo kon ze zelf niet rechtop zitten, spreken, zichzelf voeden of rollen op haar buik.