Eerste kindje op komst voor Quentin Tarantino

Met Once upon a time in Hollywood heeft hij net zijn negende boorling gelost in de bioscoop. Maar nu wordt Quentin Tarantino (56) ook in het echte leven vader.

Zijn 35-jarige echtgenote Daniela Pick is zwanger van hun eerste kind.

De regisseur en zijn vrouw laten in een officieel statement weten ‘enorm blij te zijn met de komst van de baby’. Het stel ontmoette elkaar in 2009, toen Tarantino promo voerde voor zijn film Inglourious basterds, maar maakte de relatie pas officieel in 2016. Een jaar later verloofden ze zich.

In november 2018, vlak na de opnames van Once upon a time in Hollywood, trouwden ze. Tarantino kan zich na zijn volgende project helemaal op het vaderschap werpen: zijn tiende film wordt naar eigen zeggen zijn laatste.