Ooit ontslagen door John Crombez, nu kandidaat-voorzitter voor SP.A

Hannes De Reu (33), voormalig directeur netwerk en beweging van de SP.A, wil partijvoorzitter worden. ‘Ik heb een plan om de partij er weer bovenop te krijgen.’

‘Het gaat niet goed met onze partij, iedereen kan dat zien’, zegt Hannes De Reu, federaal verantwoordelijke bij FOS Open Scouting. ‘Ik heb een plan om ze er weer bovenop te krijgen.’

Hoe hij dat precies wil doen, wil hij nog niet zeggen. ‘Morgen (vandaag, red.) begint mijn campagne. In een filmpje zal ik tekst en uitleg geven van hoe ik de toekomst van de SP.A zie.’

Aan zelfvertrouwen heeft de voormalige professionele roeier geen gebrek. ‘Ik weet dat het grote publiek mij niet kent, maar intern is dat anders. Ik heb lang achter de schermen gewerkt bij de partij. Intern kennen ze mij wel.’

Wel/geen wrok

De Reu was tot oktober 2017 een dichte medewerker van voorzitter John Crombez. Als ­directeur netwerk en beweging was hij verantwoordelijk voor de uitbouw van de lokale afdelingen en het aanhalen van de banden met de vakbond en de mutualiteit. Tot Crombez hem ontsloeg. Nu begint het weer te kriebelen. ‘Ik koester geen wrok ­tegen John’, zegt hij. ‘Het ging om een verschil in visie over de koers van de partij, niet meer dan dat.’

Daar denken ze elders in de partij toch anders over. ‘Dat project netwerk en beweging is ­gewoon geflopt’, klinkt het bij verschillende socialisten. ‘Ik vrees dat die kandidatuur toch eerder uit revanche is ingegeven. Wij waren alleszins verrast’, zegt een parlementslid.

Een grote kans dichten ze De Reu niet toe. ‘Hannes heeft nog nooit op een lijst gestaan’, klinkt het. ‘Dan is dit wel ambitieus.’

De SP.A houdt er uitdrukkelijk rekening mee dat er veel gegadigden zullen zijn voor de post van voorzitter. De procedures zijn versoepeld om kandidaat te worden – met de steun van drie afdelingen heb je al genoeg om deel te nemen. ‘Vroeger had je een kandidaat die door de partijtop naar voren geschoven werd en een tegenkandidaat die geen schijn van kans maakte’, zegt een socialist. ‘Dat is nu anders, dus er kan een pak kandidaten zijn. Dan stemmen we in rondes tot iemand meer dan de helft van de stemmen haalt.’

De hoop is toch nog altijd dat een consensusfiguur met nationaal aanzien opstaat. Namen die daarbij vallen zijn die van Meryame Kitir, Mohamed ­Ridouani, Conner Rousseau, ­Jinnih Beels, Frank Vandenbroucke en huidig voorzitter John Crombez. Tegen Nieuwjaar moet de nieuwe voorzitter in het zadel zitten.