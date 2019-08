EUROPA LEAGUE. Dendoncker en Wolverhampton gaan winnen bij Torino, ook Sels succesvol met Strasbourg

Wolverhampton heeft donderdag met 2-3 gewonnen bij Torino in de heenwedstrijd van de play-offronde van de Europa League. Leander Denconcker speelde de hele wedstrijd voor de bezoekers.

Net voor de pauze bracht Bremer (43.) de Wolves op voorsprong met een owngoal, Diogo Jota breidde na de pauze uit tot 0-2. Lorenzo De Silvestri (61.) maakte de Italiaanse aansluitingstreffer, Raul Jimenez (72.) bracht Dendoncker en co 1-3 voor. De Wolves leken met anderhalf been in de poulefase te staan, maar één minuut voor tijd maakte Andrea Belotti nog de 2-3. De terugwedstrijd is dus niet overbodig.

Het Franse Straatsburg van doelman Matz Sels dwong een goede uitgangspositie af tegen het Duitse Eintracht Frankfurt. Kevin Zohi (33.) maakte na een dik halfuur op aangeven van Dimitri Lienard (33.) het enige doelpunt. Celtic, waar Boli Bolingoli de hele wedstrijd speelde en de assist voor het eerste doelpunt verzorgde, deed nog beter met een 2-0 zege tegen het Zweedse AIK. De doelpunten kwamen op naam van James Forrest (48.) en Odsonne Edouard (73.).

Bij het Noorse Molde stond de Belgische doelman Alex Craninx opnieuw in doel. Hij slikte tegen Partizan Belgrado twee tegendoelpunten van Seydouba Soumah (45.1) en Zoran Tosic (84.), zijn ploegmaat Mathis Bolly (44.) had de Noren eerst op voorsprong gebracht.