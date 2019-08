Depoitre zet met twee treffers scheve situatie recht voor AA Gent

Volgens het wereldwijde web weegt Laurent De­poitre 91 kilo, tegen Rijeka was hij zijn gewicht in goud waard. AA Gent begon afwachtend aan de match en liep na balverlies van Asare op een dodelijke tegentreffer, maar na rust met veel meer lef maakte Depoitre er met twee treffers 2-1 van. Een ideale uitgangspositie is het niet, maar gezien de vroege tegentreffer mochten de ­Buffalo’s niet mopperen.

Wat als? Het zou toch een beetje knagen mocht het volgende week in de terugmatch in Kroatië mislopen. Wat als AA Gent ook vóór de 0-1 met lef en drang naar voren had gevoetbald? Want het was over negentig minuten gewoon beter dan Rijeka. In de tweede helft deden de Buffalo’s dat wel en werd de 0-1 omgebogen in een 2-1-zege. En wat als Yaremchuk een van zijn twee gouden kansen had afgemaakt?

AA Gent is aan zijn derde en laatste horde toe op weg naar de groepsfase van de Europa League en telkens moest er wat zenuwachtig op de stoelen geschoven worden. Aangezien Rijeka een uitdoelpunt scoorde, wordt ook de trip naar Kroatië nog spannend.

Uit de scouting was naar voor gekomen dat Rijeka een uitgekookte ploeg is en zo behandelden de Buffalo’s de Kroaten ook. De studieronde duurde heel lang. AA Gent wilde geduldig de wedstrijd in handen nemen uit angst voor het tegendoelpunt. Dat zou niet goed uitpakken.

Gent had het balbezit én de controle, maar daar kwam geen dreiging uit voort. Iets over halfweg de eerste helft namen de Buffalo’s zich voor om het met voorzetten te proberen, maar ook dat leverde niets op.

Tot plots na 36 minuten de hardwerkende Depoitre zich knokkend doorzette en de bal doorheen de defensie kon steken in de loop van Yaremchuk. De Oekraïner trapte overhaast over en naast. De Oekraïner zat niet in de match. Als die bal was binnengegaan, dan was er geen vuiltje aan de lucht.

Dure misser Asare

Maar de thuisploeg zou de misser duur betalen. Na een te lichtzinnige pass van Nana Asare, was het plots alle hens aan dek op de Gentse linkerflank. Alles wat kon mislopen, liep vervolgens mis. Ngadeu tackelde de bal nog weg, maar die kwam in de voeten van een Kroaat terecht. Aangezien Ngadeu en Lustig niet terug waren, moesten Depoitre en Odjidja komen bijspringen, maar Vadis kwam te laat op Halilovic, bij wie de bal uiteindelijk terechtkwam. De Kroaat plaatste de 0-1 voorbij Kaminski. Wat een domper.

Met de 0-1 op het bord kon AA Gent zich geen afwachtende houding permitteren in de tweede helft. En dat bleek een geluk bij een ongeluk. Nog voor het uur maakten de Buffalo’s gelijk. David naar Yaremchuk, die met zijn eerste goede actie van de match de achterlijn haalde en de bal voor doel kon brengen. Daar was Laurent Depoitre goed gevolgd: 1-1. AA Gent voetbalde nu wel met veel meer drang naar voor. Waarom kon dat toch niet vóór de 0-1?

AA Gent werd beloond voor zijn drang naar voor. Lustig zette voor, Depoitre torende boven alle Kroaten uit en kopte in doel: 2-1. Zijn vierde doelpunt al sinds zijn terugkeer.

De Buffalo’s kregen nog kansen om verder uit te lopen. Tien minuten voor tijd kopte de vrijstaande Yaremchuk op voorzet van Lustig over. Maar het bleef 2-1. Gent heeft nu een voetbalvrij weekend. Het zal elke procent kunnen gebruiken komende donderdag in Rijeka.