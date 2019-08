Macron noemt bosbranden in Amazonegebied ‘internationale crisis’

‘Ons huis staat in brand. Letterlijk. Het Amazonegebied, die de longen vormen van onze planeet en 20 procent van onze zuurstof leveren, staat in brand. Dat is een internationale crisis. Leden van de G7, rendez-vous over twee dagen om hier met spoed over te spreken’, schrijft de Franse president op Twitter.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big