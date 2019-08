Het erkenningsdossier voor E85 - benzine op basis van bio-ethanol - zit in zijn laatste fase. Als de nieuwe minister van Financiën, amper accijnzen heft, tanken we straks net zoals in Frankrijk veel goedkoper. En milieuvriendelijker.

Uw benzinetank volgooien aan de helft van de prijs, wie droomt daar niet van? In Frankrijk kan het al. Daar vind je overal pompen met E85, bio-ethanol. Ook in de VS en Scandinavië tanken ze al massaal ...