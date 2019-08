Red Lions in finale EK hockey na winst tegen Duitsland

De Red Lions hebben zich donderdagavond kunnen plaatsen voor de finale van het EK hockey. In een zinderende wedstrijd tegen Duitsland haalden ze een achterstand op (4-2).

De Duitsers leidden met 0-2 aan de rust, maar zagen in de 42ste minuut de definitieve ommekeer gebeuren. Een handsbal van Duitsland zette een streep door een mogelijke strafbal voor de gasten, waarna België naar een strafcorner counterde. Na vijf gemiste corners schoot Tom Boon wel raak: 1-2.

In het vierde kwart bogen de Red Lions de achterstand glansrijk om. Eerst was daar Nicolas De Kerpel, die na een wederom mislukte strafcorner in de nastoot de 2-2 binnenschoot. Victor Wegnez fopte vervolgens de ervaren Mats Grambusch en scoorde met een snoeiharde backhand de 3-2 voor de Red Lions. De 4-2 van Cédric Charlier volgde na een gigantisch hoge bal van Loïck Luypaert over alles en iedereen heen. Omdat de doelman van de Duitsers naar de kant was gehaald, kon Charlier de bal in een leeg doel schieten: 4-2.

Zaterdag volgt er dan toch een finale voor de Red Lions. Na de verloren EK-finales tegen Duitsland (2013) en Nederland (2017) kunnen de Red Lions overmorgen tegen Spanje hun eerste Europese titel behalen.