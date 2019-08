Italiaanse president geeft partijen meer tijd voor vorming nieuwe regering

De Italiaanse president Sergio Mattarella geeft de politieke partijen in zijn land nog wat meer tijd om te onderhandelen over een nieuwe regering.

Volgende dinsdag zal een nieuwe consultatieronde starten, zei Mattarella donderdag na een eerste reeks gesprekken met de partijen.

Momenteel zijn er onderhandelingen aan de gang tussen de Vijfsterrenbeweging en de sociaaldemocraten. Het ziet er naar uit dat de partijen wel bereid zijn om een nieuwe regering tot stand te brengen, en zo vermijden dat er nieuwe verkiezingen nodig zijn. Zijn er wel nieuwe verkiezingen nodig, dan zouden die eind oktober of begin november kunnen plaatsvinden.

Premier Giuseppe Conte had eerder dinsdag in de Senaat het einde van de regering van de rechts-populistische Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging aangekondigd, na een bittere ruzie met binnenlandminister Matteo Salvini van Lega.

Italië staat bekend om zijn onstabiele regeringen. De regering van Conte, die nu in lopende zaken is, was al de 65ste sinds het land in 1946 een republiek werd.