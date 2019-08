Fietser (50) sterft na aanrijding met SUV in Sint-Lievens-Houtem

In het Oost-Vlaamse Sint-Lievens-Houtem is donderdag een fietser omgekomen nadat hij een straat wilde oversteken. Het gaat om een 50-jarige inwoner, zegt de lokale politie. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld.

De fietser wilde aan de Espenhoek de rijbaan oversteken, maar werd gegrepen door een SUV. Hij werd nog door de hulpdiensten gereanimeerd, maar stierf later aan zijn verwondingen.

Het parket is ter plaatse gekomen en onderzoekt of de bestuurder van de wagen onder invloed was of te snel reed.

Door het ongeval werd de N462 tussen Sint-Lievens-Houtem en Zottegem enige tijd afgesloten voor het verkeer.