Radio 1 vervangt Debecker door Byloo, StuBru kiest opvolger voor Christophe Lambrecht

Radio 1 brengt dit najaar drie nieuwe programma’s. De grootste verrassing: Vincent Byloo krijgt een dagelijks muziek­programma na ‘De ochtend’.

Wellicht moest het snel gaan toen een naam werd gezocht voor het nieuwe voormiddagprogramma met Vincent Byloo, en werd daarom afgeklopt op Byloo. Byloo (ex-StuBru en tot voor kort ­medewerker bij het Radio 1-­programma De wereld van Sofie) zal in Byloo dagelijks ‘muzikaal op wandel gaan met de actualiteit’. ‘London Calling’ van The Clash bij Brexit-nieuws? Het lijkt een vreemde zet voor een actua­zender om in de vroege voormiddag een zuiver muziekprogramma te positioneren. Maar goed, ‘de soundtrack bij het nieuws’, dat is wat ­Radio 1 u voortaan elke werkdag voorschotelt tussen 9 en 10 uur, de plek waar voorheen ­Karolien ­Debecker (op het eind tegen haar zin) zat met Bij Debecker.

Debecker zelf, die aangegeven had dat ze het ochtendlijke ritme moeilijk kon combineren met haar gezinsleven, verhuist logischerwijs naar het avondblok. Op dinsdag, woensdag en donderdag presenteert ze om 19 uur voortaan Dwars, een praatprogramma van een uur waarin ze studiogasten met afwijkende meningen met ­elkaar in debat laat gaan. Geen ­inbelprogramma meer, dus.

Retro afgevoerd

Voorheen zat in dat slot Retro, lange tijd met Luc Janssen, na diens pensioen met Marcel Vanthilt. Retro wordt afgevoerd. Op maandag wordt het vervangen door het sportactuaprogramma De tribune, afwisselend gepresenteerd door Tom Vandenbulcke en David Naert. Op vrijdag blijft ­Culture Club met Annelies Moons op post.

Voor het overige verandert er niets aan de programmatie. De ochtend blijft een vaste waarde (met dezelfde presentatieduo’s), net als De wereld van Sofie (Sofie Lemaire), Nieuwe feiten (Lieven Vandenhaute), Ayco (Ayco Duyster), De wereld vandaag (Ruth Joos en Ruth Roets) en Wonderland (Korneel De Clercq). Ook de ­weekendprogrammatie wijzigt niet. ­Alleen heet Allez Allez voortaan Belpop en neemt Floris Daelemans de presentatie over van Wouter Mattelin. Ook Vox krijgt een nieuwe presentatrice: Sien Wynants (ex-Ketnet en StuBru).

Brys volgt Lambrecht op

Joris Brys Foto: Studio Brussel

Bij Studio Brussel zal vanaf september Joris Brys de fakkel overnemen van Christophe Lambrecht, die in mei overleed. Het voormiddagprogramma tussen 9 en 12 uur zal wel niet langer Music@Work heten.

Brys presenteert op zondag tussen 12 en 13 uur al Vuurland op Studio Brussel. Hij zal dat dus voortaan combineren met een weekprogramma. Op tv-zender Vier is hij ook een van de presentatoren van Sports Late Night.

Kirsten Lemaire, die het voormiddagblok tijdelijk had overgenomen, zal nog steeds in de namiddag te horen zijn tussen 13 en 16 uur.