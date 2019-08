Man opgepakt in Brussel die aapje wilde verkopen via internet

Begin augustus is in de Brusselse gemeente Jette een man opgepakt die een roodhandtamarin, een aapje, wilde verkopen via de koopjessite 2dehands.be. Dat meldt RTL en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het aapje is opgevangen in een gespecialiseerde instelling.

Een man had enkele weken geleden de politie van de zone Brussel West verwittigd omdat hij op de Franstalige tegenhanger van 2dehands.be op een wel heel bijzonder bericht was gestoten. In dat bericht werd een roodhandtamarin, een klauwaapje uit het geslacht der tamarins (Saguinus), te koop aangeboden voor de ronde som van 3.800 euro. In overleg met de politie stuurde de man de verkoper een bericht om te melden dat hij geïnteresseerd was en werd er op 1 augustus een afspraak gemaakt.

Die dag verscheen de verkoper samen met drie andere mannen en met de aap op de afspraak in de Rosalie Uyttenhovestraat in Jette, waarop de politie de verkoper kon inrekenen en de aap in beslag kon nemen. ‘Het beestje zat in een soort kattenmand en was in goede gezondheid’, zegt politiewoordvoerder Johan Berckmans tegen Het Laatste Nieuws. ‘De verkoper vroeg er 3.800 euro voor.’

Het dier, een vrouwtje, werd in beslag genomen en overgebracht naar het opvangcentrum Veeweyde in Anderlecht. Van daaruit ging het vrijwel meteen naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. ‘Voor zover wij kunnen zeggen is het beestje gezond’, zegt bioloog Frederik Thoelen van het centrum tegen Het Laatste Nieuws. ‘We moeten wel nog een aantal onderzoeken uitvoeren en het aapje moet sowieso drie maanden bij ons in quarantaine blijven.’

Het onderzoek naar de verkopers loopt nog, aldus het parket. De aap is geen bedreigde diersoort, maar de handel erin is in ons land onderworpen aan strikte regels.

De roodhandtamarin (Saguinus midas) is een klauwaapje uit het geslacht der tamarins (Saguinus). Het diertje heeft een zwart gezicht en een zwarte rug, die oranjerood gemarmerd is. De handen en voeten zijn geel of goudoranje van kleur. De roodhandtamarin komt voor in het noordoosten van het Amazonebekken, ten oosten van de Rio Negro en de Rio Branco, in het noorden van Brazilië, Suriname, Guyana en Frans-Guyana.