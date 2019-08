TV-tips. Neem eens een octopus als huisdier

Het hoeft niet altijd een hond en een kat zijn, zo leert ons vanavond een documentaire op BBC. Canvas dompelt ons dan weer onder in het Parijs van Woody Allen.

1 THE OCTOPUS IN MY HOUSE

BBC 2, 22.00-23.00 uur

Octopussen zijn zoveel vreemder en zoveel intelligenter dan andere dieren dat sommigen hen een buitenaardse oorsprong toedichten. Als je deze documentaire ziet, waarin een rare Amerikaanse bioloog en zijn dochter een octopus als huisdier nemen, zou je het nog gaan geloven.

2 GRENZELOOS TALENT

NPO 3, 21.45-22.45 uur

Filemon ‘kijk eens hoeveel tanden ik heb’ Wesselink volgt in deze zesdelige reeks telkens twee politieke vluchtelingen die in Nederland een nieuwe carrière proberen op te bouwen. Vandaag: een natuurkundeleraar en een grafisch ontwerper. Het blijkt niet zo eenvoudig hun talenten in hun nieuwe land te ontplooien.

3 MIDNIGHT IN PARIS

Canvas, 22.10-23.40 uur

Mooie, typische Woody Allen, waarin de cast (Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Léa Seydoux en Carla Bruni) geen partij vormt voor de echte ster van de film: Parijs.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00-20.25 uur

Binnenkort verlaat ceo Koen Van Gerven Bpost. Hij doet dat echter niet met lege handen: dankzij een niet-concurrentiebeding strijkt hij een half miljoen euro op. Zeer tot ongenoegen van PVDA/PTB-Kamerlid Raoul Hedebouw. Ook Ignace Van Doorselaere, de ceo van Neuhaus, neemt plaats in de studio.