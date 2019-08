Nederlandse politie weigert eerste Antwerp-fans de toegang tot Oude Markt in Enschede

De Nederlandse politie heeft donderdagnamiddag rond een uur of vier de eerste Antwerp-fans in Enschede de toegang tot de Oude Markt geweigerd. Het zestal werd vriendelijk doch kordaat verzocht in te rukken, wat ze ook zonder al te veel gemor deden. Alle toegangswegen tot de Oude Markt worden bewaakt door agenten, die groepjes aanspreken en identiteitskaarten opvragen.

De stad Enschede heeft speciaal politieversterking laten aanrukken uit schrik voor een invasie van Belgische voetbalfans naar aanleiding van de Europese wedstrijd tussen AZ en Antwerp (20u30). Eerder had burgemeester Onno van Veldhuizen al laten weten dat bezoekende fans niet welkom zouden zijn, maar de Antwerp-supporters riepen meteen op toch massaal af te zakken naar Nederland.

Uit protest tegen de maatregel van Van Veldhuizen staat de telefoon in het stadhuis roodgloeiend. Allemaal boze Antwerp-fans. “Ik kan nu al zeggen dat het om honderden telefoontjes gaat”, aldus woordvoerder Ton Kamp bij VTM Nieuws. “Morgen ga ik een beeld hebben van wat dit de samenleving gekost gaat hebben. Ik kan me de frustraties voorstellen, maar het is jammer dat ze daarom de moeite nemen om onze telefoon plat te leggen.”