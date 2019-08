Een koningin als collega: bijenkasten op hoofdkantoor Aquafin

Op het dak van het hoofdkantoor van waterzuiveraar Aquafin staan bijenkasten. De honing die eruit voortkomt en onder de collega’s wordt verkocht, blijkt even populair als inkomtickets voor Tomorrowland. “De wereld van de bij is ongelofelijk boeiend”, vindt An De Wit, milieucoördinator én imker.

Als milieucoördinator bij Aquafin controleert An regelmatig de waterzuiveringsstations in Vlaanderen en adviseert ze haar collega’s onder meer over milieuwetgeving. Ook in haar vrije tijd speelt de natuur een vooraanstaande rol. Ze is al ruim tien jaar actief met bijen en honing. “Ik heb er indertijd een cursus voor gevolgd. Ik beschik over drie productiekasten met bijen. Het is mijn voornaamste hobby. Alleen in de winter niet, dan gaan de kasten toe”, vertelt ze.

Die hobby houdt ook verband met haar werk. Zelf is An namelijk ook een bezige bij. Ze is lid van de werkgroep biodiversiteit bij Aquafin en probeert in die hoedanigheid haar passie ook op haar werk in te schakelen. “We hebben binnen biodiversiteit diverse subwerkgroepen: van grasland en vogels tot vijvers en poelen. Zelf ben ik lid van de subgroep bijen, waar ook enkele andere imkers en geïnteresseerden aan deelnemen. We nemen samen initiatieven die de leefwereld van bijen ten goede komen. We leggen op onze waterzuiveringsinstallaties bijvoorbeeld geen gazon aan maar wel bloemenweides omdat er voor bijen veel meer nectar en stuifmeel te vinden valt. Dat hebben ze echt nodig.”

An is er zich van bewust dat, ondanks alle engagement, haar werkgroep alleen de (bedreigde) bijensoort niet zal redden. Maar alle initiatieven helpen en bovendien is sensibilisering zinvol. “Het past perfect bij een organisatie als Aquafin. We organiseren onder meer een workshop over hoe je een bijenhotel in elkaar moet steken”, illustreert ze.

Aquafin zelf is dus ook gastheer voor bijen. Zo staan er momenteel opnieuw enkele bijenkasten op het dak van het hoofdkantoor. “Vorig jaar is daar Aquafin-honing van gemaakt waarvan de opbrengst naar een goed doel ging: een natuurproject en vogelkastjes”, vertelt ze. “Het succes van de honigverkoop bij onze collega’s was enorm, want die 140 potten die onze bijen hebben gemaakt, waren al op een uur uitverkocht.”

