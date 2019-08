'Vrouwen zijn bescheidener en staan daarom minder in de kijker'

Britt Van Namen, 30 en interieurarchitecte, richtte in 2014 haar eigen ontwerpbureau op. Deze zomer levert ze haar zestigste project op. Ze heeft een fulltime medewerker aan boord en werkt sinds een jaar vanuit haar nieuwe kantoor in Turnhout. Door haar verhaal te doen, hoopt ze meer ondernemende vrouwen te stimuleren.

“Ik ben er zeker van dat als de verhalen van vrouwelijke ondernemers vaker in de kijker worden gezet, veel meer vrouwen geïnspireerd raken om te ondernemen”, zegt ze.

Van Namen studeerde in 2011 af als interieurarchitecte aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen. Na enkele jaren als freelancer te werken, richtte ze in 2014 haar eigen ontwerpbureau op, gespecialiseerd in residentiële totaalprojecten, kantoren en retail. Een van de opvallende realisaties van Van Namen is de inrichting van een kantoorappartement op Nieuw Zuid in Antwerpen.

Afwisselende job

“Ik heb nog nooit het gevoel gehad dat ik aan het werken ben. De job is zo afwisselend dat geen dag hetzelfde is. Elk project bestaat uit verschillende fases, van contact met klanten, ontwerpen, zoeken naar materialen, contact met aannemers en lichtstudies tot de uitwerking en werfopvolging. Je bouwt aan iets tastbaars; het is heel fijn om het te zien groeien en evolueren”, getuigt de interieurarchitecte.

Dat ze als jonge vrouw in een wereld terechtkwam die overwegend door mannen bevolkt wordt, is haar goed bevallen. “Ik ben recht voor de raap en nogal pittig. Dat wordt wel geapprecieerd in de bouw”, lacht ze. “Als zelfstandige is het geen slechte eigenschap: durven ondernemen en zeggen waar het op staat. Hierdoor heb ik een groot netwerk van aannemers kunnen opbouwen waarop ik kan terugvallen en waar ik goede relaties mee onderhoud.”

