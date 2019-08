Het was een opmerkelijk moment, woensdagmiddag in het Nieuw-Zeelandse parlement, toen voorzitter Trevor Mallard plots een baby de fles gaf terwijl hij een debat leidde. Het ging om de baby van parlementslid Tamati Coffey, die net terug was uit vaderschapsverlof en zijn pasgeboren zoon had meegenomen naar het halfrond.