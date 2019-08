Een pruik zag Céline niet zitten toen ze een jaar geleden te horen kreeg dat ze borstkanker had. Het zou dus een modieuze muts worden. Maar in het bestaande assortiment ‘chemomutsjes’ kon ze haar ding niet vinden, dus sloeg ze zelf aan het ontwerpen.

‘Mijn verhaal begint natuurlijk niet zo leuk. In september vorig jaar voelde ik een knobbeltje. Een week later kregen we het slechte nieuws: borstkanker’, zegt Céline Laridon (35) uit De Haan. Daarna ...