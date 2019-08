Club Brugge heeft akkoord met Tottenham over Victor Wanyama: 15 miljoen euro inclusief bonussen

Club Brugge heeft een akkoord met Tottenham Hotspur over een bedrag van tien miljoen euro plus vijf miljoen aan bonussen voor middenvelder Victor Wanyama (28). Het is nu aan Wanyama om te beslissen of hij effectief naar Brugge komt. Als de deal doorgaat, wordt de Keniaan de duurste inkomende transfer ooit in België.

Wat alleszins in het voordeel van Club Brugge speelt, is de factor-Clement. Die speelde bij Beerschot nog samen met Wanyama en de twee hebben sindsdien een goede relatie. Het initiatief om Wanyama aan te trekken, komt ook van Clement zelf.

Eerder vielen de namen van Gianelli Imbula (Stoke City) en Daniel Amartey (Leicester City), maar door voor Wanyama te kiezen, lijkt Club zijn coach te willen belonen voor zijn sterke seizoensbegin. Als de transfer doorgaat, zou het na de overgang van Simon Mignolet en de contractverlenging voor Hans Vanaken alweer een straffe stoot zijn van de competitieleider. Het heeft er alle schijn van dat Club op deze manier vooral mikt op een sterke beurt in de Champions League.

Haalt hij zijn topniveau nog?

Wanyama brak dag op dag tien jaar geleden door in ons land bij het toenmalige Germinal Beerschot. In 2011 werd hij weggekaapt door de Schotse kampioen Celtic. Nog eens twee jaar later trok de Keniaanse middenvelder naar de Engelse Premier League, waar hij de afgelopen zes jaar speelde: eerst drie jaar bij Southampton, daarna drie jaar bij Tottenham Hotspur. Vraag is hoeveel wedstrijden Wanyama op topniveau kan spelen. In 2016/2017 was hij samen met Mousa Dembélé de onbetwiste sterkhouder op het middenveld van Tottenham, maar twee opeenvolgende blessures deden zijn speelminuten slinken.

Met Mats Rits heeft Clement echter een afdoende speler achter de hand voor de competitie. Sofyan Amrabat arriveerde gisteren al in Verona, waar hij een seizoen wordt verhuurd aan Hellas. Met Ousseynou Diagne, een 20-jarige Senegalees die overkomt van Le Mans, haalt Club bovendien ook een belofte voor de positie van verdedigende middenvelder binnen.