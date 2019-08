Syriër krijgt 9,5 jaar cel voor neersteken Duitser

Alaa S., de 35-jarige Syriër die in augustus vorig jaar een Duitser ombracht bij een steekpartij in Chemnitz, moet 9,5 jaar de cel in. De steekpartij leidde vorig jaar tot betogingen en geweld tegen migranten in de stad.

Bij een steekpartij op 26 augustus 2018 kwam Daniel H. om het leven. Alaa S. werd snel opgepakt, een medeplichtige kon ontkomen.

De openbaar aanklager vorderde 10 jaar celstraf voor de man, terwijl de verdediging de vrijspraak eiste. Harde bewijzen tegen de verdachte waren er niet. Noch op het mes, noch op de kleding van het slachtoffer werden DNA sporen van Alaa S. aangetroffen. Er waren wel getuigen van de moord, die Alaa S. als dader identificeerden. De rechter acht de feiten daarom bewezen.

Alaa S. hield zijn onschuld ook tijdens de rechtszaak staande. 'Ik hoop dat ik niet het tweede slachtoffer van de echte daders word', zei hij toen hij zelf het woord kreeg.

Rellen

Toen na de moord bekendraakte dat de verdachte een Syriër was, kwam het tot racistisch gemotiveerde betogingen. Die ontaardden meermaals in geweld. Er kwamen ook grootschalige tegenbetogingen. De rust keerde pas na enkele weken weer helemaal terug in de stad.

De zaak werd om veiligheidsredenen in Dresden behandeld in plaats van in Chemnitz.