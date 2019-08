Van pedofilie beschuldigde Franse chirurg hield dagboek bij over meer dan 200 kinderen

In Frankrijk zijn er nieuwe ontwikkelingen in een zaak van een 68-jarige chirurg die ervan beschuldigd wordt minderjarigen te hebben aangerand. De lokale krant 'La Charente libre' maakte bekend dat bij de man thuis een dagboek werd gevonden waarin de namen van meer dan 200 kinderen werden teruggevonden. Het is voorlopig onduidelijk of de feiten die de verdachte beschrijft echt gebeurd zijn, of het om fantasieën gaat.

De 68-jarige chirurg uit het Franse Jonzac, in het departement Charente-Maritime, zit al meer dan twee jaar in de gevangenis. Binnen dit en enkele maanden moet de man zich verantwoorden voor de aanranding van vier minderjarigen.

De man liep tegen de lamp nadat zijn zesjarige buurmeisje aan haar vader vertelde dat de buurman zijn penis aan haar had getoond aan het hek dat hun tuinen van elkaar scheidde. Omdat de zestiger in 2005 al was veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor het bezit en de verspreiding van kinderporno, werd hij meteen aangehouden. Achteraf bleek dat de man zijn buurmeisje ook had aangerand toen ze nog maar twee was, in het bijzijn van haar toen tweejarige broertje.

Bij een huiszoeking in de woonst van de verdachte troffen speurders een verborgen opslagplaats aan onder het parket. De lokale krant La Charente libre maakte nu bekend dat ze daar niet alleen pruiken, seksspeeltjes, poppen en pedopornografische beelden en naaktfoto’s van de man vonden, maar ook een dagboek. Daarin had de chirurg bijna dertig jaar lang zeer gedetailleerd, met woorden en tekeningen, een lange lijst van van pedofiele daden omschreven. De politie vond meer dan 200 voornamen van kinderen terug in het boek, en is een tweede onderzoek gestart om uit te maken of het om fantasieën of feiten gaat.

Volgens La Charente libre werd een mogelijk slachtoffer, in 2004 op 14-jarige leeftijd geopereerd door de man, er al door de speurders van op de hoogte gebracht dat zijn naam voorkomt in de dagboeken. Volgens de krant zou de chirurg in het ziekenhuis waar hij werkte makkelijke slachtoffers gevonden hebben in minderjarigen, die zich na een verdoving 'in de onwakingsfase' bevonden.