De Russische BMX'er Irek Rizaev heeft een indrukwekkend ritje door het Kremlin van Kazan gemaakt. Dat is een historisch fort uit de 16e eeuw en is geklasseerd als Unesco Werelderfgoed. In het kielzog van Rizaev vliegt een bijzonder behendige drone. Bekijk het tochtje in de video hierboven.