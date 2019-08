Het Brexit-overleg tussen de Britse premier Boris Johnson en de twee zwaargewichten van de Europese Unie, Angela Merkel en Emmanuel Macron, is afgelopen. Het goede nieuws is dat beide partijen nog altijd de hoop hebben uitgesproken dat de uitstap van het VK uit de EU op een ordelijke manier gaat verlopen.

‘Ik wil een akkoord en ik denk dat we nog altijd een akkoord kunnen bereiken. Een goed akkoord ook.’ Zo optimistisch blijft de Britse premier Johnson klinken. Ook na zijn ontmoeting met de Franse president Macron vandaag.

Na afloop van die ontmoeting was Macron zelf iets minder optimistisch maar hij had toch een belangrijke boodschap. ‘Ik word gezien als de harde onderhandelaar in dit dossier. Maar ook ik wil een oplossing.’

Maar het is natuurlijk niet genoeg om een oplossing te willen. Het vinden van een oplossing is heel wat moeilijker en met name The Guardian schreef vanmiddag al snel dat niets in wat Macron vandaag zei suggereert dat de oplossing voor de befaamde backstop-impasse dichterbij is.

Eén ding werd de voorbije dagen wel duidelijk: noch Johnson, noch de EU willen dat er op 31 oktober een harde Brexit komt.

Om dat te vermijden hebben Merkel en Macron de bal duidelijk in het kamp van de Britten gelegd. De immer geduldige Merkel heeft Johnson gisteren welgeteld dertig dagen toijd gegeven om een alternatief voor te stellen die de Ierse backstop moet vervangen. Die backstop bepaalt dat het hele VK permanent in de Europese douane-unie blijft als er geen betere oplossing afgesproken wordt in het toekomstige handelsakkoord dat beide partijen hopen te sluiten.

Johnson eist dat die backstop-clausule geschrapt wordt uit het uittredingsakkoord dat Theresa May heeft gesloten met de EU. De EU wil dat akkoord niet openbreken. ook die boodschap kreeg Johnson nog eens luid en duidelijk van Merkel en Macron.

Maar beide zwaargewichten hebben de deur dus niet helemaal gesloten. Als Johnson erin slaagt een werkbaar alternatief te bedenken, zal Europa dat ernstig bekijken. En de immer voluntaristische Britse premier wil die uitdaging graag aangeven.

‘U hebt ons een deadline van 30 dagen gegeven, en daar ben ik zeer blij mee’, zei hij aan Merkel. ‘Het is aan ons om met deze oplossingen op de proppen te komen, en dat is wat we willen doen. ‘Wir schaffen das.’

De vraag blijft natuurlijk of hij daar echt in zal slagen. Alle onderhandelaars hebben er zich de voorbije drie jaar het hoofd over gebroken en verder dan de backstop zijn ze niet gekomen.

In Europese onderhandelingskringen blijft scepsis overheersen. ‘Hopelijk verliezen we niet opnieuw dertig dagen’, liet een hoge diplomaat weten.’ Ook de immer ongeduldige Macron beklemtoonde vandaag dat de contouren van een oplossing snel duidelijk moeten zijn.